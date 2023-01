As primeiras imagens de Margarida Corceiro como apresentadora na TVI

Margarida Corceiro já se encontra a gravar conteúdos para a nova edição do “Cabelo Pantene – A Competição”, da TVI.

A atriz, de 20 anos, foi anunciada recentemente como apresentadora do concurso, estreando-se assim como apresentadora de um programa de Entretenimento. De momento, a intérprete já está a preparar conteúdos.

A TVI divulgou imagens dos bastidores de Margarida Corceiro no programa “Cabelo Pantene – A Competição”, com um vídeo em que a artista aparece de fato branco.

“Inscrições abertas. Margarida Corceiro é a apresentadora do concurso ‘Cabelo Pantene – A Competição’. E tu também podes fazer parte do desafio”, pode ler-se na publicação do quarto canal.