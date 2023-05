As primeiras imagens de Mimicat a ensaiar na Eurovisão

Já são conhecidas as primeiras imagens da cantora Mimicat nos ensaios da Eurovisão, em Liverpool, Inglaterra.

Os ensaios para a Eurovisão começaram neste domingo, com Mimicat a subir ao palco de Liverpool ao som da música que ganhou o Festival da Canção. “Ai Coração” já se fez ouvir em Inglaterra e, nas imagens, para já ainda não se viu o sofá usado no estúdio da RTP1.

Nas primeiras fotografias dos ensaios divulgadas pela Eurovisão e pelo Instagram da RTP é possível observar que o vermelho continua a ser cor dominante do “look” de Mimicat, assim como das suas bailarinas.

“Sei que quero fazer um cabaret em Liverpool, mas ainda não faço ideia de como o vou fazer. Espera-me muito trabalho, muitas horas de reunião com a equipa para fazer isto num palco como o da Eurovisão – é de outra escala e a competição é fortíssima, eles fazem coisas assombrosas, mas neste momento estou a zeros”, admitiu Mimicat na conversa com os jornalistas depois de ter batido a concorrência no Festival da Canção, em Lisboa.

A artista atua na semifinal, a 9 de maio, precisamente a data em que cantou Salvador Sobral, que ganhou a Eurovisão na Ucrânia, em 2017, com o tema “Amar pelos Dois” e a final realiza-se a 13 de maio.