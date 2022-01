As primeiras palavras de Cláudio Ramos sobre o adiamento do “Big Brother 2020”

Cláudio Ramos reagiu pela primeira vez ao adiamento do “Big Brother 2020”, que tinha estreia agendada para o próximo domingo, apoiando a decisão da direção da TVI.

Depois de o diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, ter anunciado que o “reality show” iria ser adiado devido ao Covid-19, o apresentador adiantou que está do lado da sua direção.

“Não vale a pena falar agora do entusiasmo que mantenho no desafio que é o Big Brother para mim e tenho a certeza que será um super programa que vai entreter toda a gente quando toda a gente estiver segura e disposta para o ver. Agora vale a pena falar da preocupação que sinto enquanto pai, filho, irmão, amigo. Nada se deve sobrepor a esta preocupação que aos poucos se instalou de forma tão firme na nossa vida, que nos mantém inquietos e preocupados em relação ao nosso futuro, ao futuro dos nossos e do mundo onde estamos”, explicou. “Esta, é hoje, a minha principal preocupação, que foi sempre manifestada em conversas com a equipa do programa e com o meu diretor e onde todos concordávamos”, acrescentou.

“Adiar o ‘BB2020’ é uma decisão da direção da programas da TVI onde me junto orgulhosamente, porque é orgulhoso que me sinto quando percebo que o meu diretor e a TVI colocam os interesses dos seus colaboradores e a saúde de todos à frente do que podem dizer os números”, prosseguiu.

https://www.instagram.com/p/B9xiaRMJ9QW/

Para já, a equipa de produção e o comunicador continuam a trabalhar na estreia do “Big Brother 2020”. “Com a equipa e à distância, continuo mergulhado naquele que será um super programa de televisão feito para entreter e dar alegria. Continuamos a trabalhar nos conteúdos e na forma como o BB2020 chegará a vossas casas”, garantiu.

“Dure o ‘brevemente’ o tempo que durar. Primeiro está a saúde e o bem-estar de todos. Depois o programa. Primeiro as pessoas, depois os programas. Os tempos são de mudança e se não aprendermos mais nada com estes tempos, que nos fique isto: as pessoas primeiro! Não vos falhei. Apenas adiei”, rematou.

LEIA TAMBÉM: