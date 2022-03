As revelações inéditas de Ana Guiomar sobre Diogo Valsassina

Ana Guiomar assinalou publicamente mais um aniversário do namorado, Diogo Valsassina, com uma rara declaração de amor e revelações sobre a personalidade do ator.

Diogo Valsassina completa 33 anos, esta sexta-feira, e, para celebrar a data, a atriz da TVI partilhou uma fotografia na conta oficial de Instagram, juntamente com uma dedicatória ternurenta.

“Faz hoje anos o meu jogador da bola preferido, na realidade é o único que conheço. Joga a extremo esquerdo, […] e o número sete é verdadeiramente dele. Será para sempre o dia dele”, começou por escrever.

A atriz revelou que o namorado “tem a mania de não suportar lamechices, diz que não consegue ser romântico, nem poético, odeia clichés e detesta brócolos”.

https://www.instagram.com/p/B8PyZ0tgVEI/

“Querem ver eu a acabar já com estas manias todas? Lamechice: quando fala com o Bart. Romantismo: sempre que sai mais cedo do cinema para ir a tempo de me comprar um bolo. Poético: namora comigo há 13 anos e ainda adoramos ficar em silêncio. Cliché: já me cantou à capela o “I Am a Creep”, dos Radiohead. Brócolos: ponho, sempre pus na sopa sem ele saber”, acrescentou. “Continua a jogar a extremo esquerdo que eu cá estarei para ver. É verdade, parabéns”, completou.

Ana Guiomar e Diogo Valsassina conheceram-se e começaram a namorar em 2004, durante a participação nos “Morangos Com Açúcar”. Os atores interpretaram as personagens Tojó Rochinha e Marta Navarro.

LEIA TAMBÉM: