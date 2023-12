O casal de artistas, Ashanti e Nelly, reatou o namoro, após mais de uma década separados, e preparam-se para ser pais pela primeira vez.

Os futuros papás: Ashanti e Nelly preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho, confirmou uma fonte à revista US Weekly: “O Nelly e a Ashanti preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum”.

O intérprete de inúmeros êxitos da década de 2000, como “Dilemma” ou “Hot in Here” é pai de Chanelle, de 29, e de Cornell Haynes III, de 24, frutos de um relacionamento anterior com Channetta Valentine.

Recorde-se que o casal de artistas reatou o namoro em setembro deste ano, após 11 anos separados. Anteriormente, Ashanti e Nelly estiveram juntos oito anos.