Assédio sexual e moral: Lizzo enfrenta seis novas acusações

Após ter emitido um comunicado, a cantora norte-americana Lizzo está a enfrentar seis novas acusações de abuso sexual, gordofobia e bullying.

O terror parece não ter fim para Lizzo. Após ter sido acusada por três ex-bailarinas, Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, de assédio sexual, moral, bullying e “criar um ambiente de trabalho hostil”, há mais seis pessoas que dizem ter sido lesadas, avançou a “Page Six”.

“Falaram com coragem e partilharam as suas experiências, abrindo a porta para que outros se sintam capazes de fazerem o mesmo”, disse o advogado Ron Zambrano, referindo-se às vítimas.

Após as primeiras acusações, a cantora norte-americana utilizou as redes sociais para se pronunciar acerca do assunto. “Não há nada que eu leve mais a sério do que o respeito que merecemos como mulheres no mundo. Eu sei como é sentir vergonha do corpo diariamente e nunca criticaria ou demitiria um funcionário por causa do seu peso. Estou magoada, mas não vou deixar que o bom trabalho que fiz no mundo seja ofuscado por isso”, escreveu.

As acusações feitas por Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez remetem a situações que aconteceram entre 2021 e 2023, ano em que a cantora norte-americana passou por Portugal. Lizzo atuou no Passeio Marítimo de Algés, no festival NOS Alive.