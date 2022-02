Atarefado, Nuno Markl agradece à namorada: “Que sorte grande”

Nuno Markl agradeceu, esta sexta-feira, 19 de novembro, à namorada, Teresa, por ter ajudado, de forma voluntária, a produzir a rubrica “O Homem Que Mordeu o Cão”, da Rádio Comercial.

O comediante esteve tão ocupado com as gravações do novo programa da RTP “Taskmaster”, nas últimas semanas, que os conteúdos para a rubrica d’”O Homem Que Mordeu O Cão” foram feitos com a ajuda da sua companheira.

“As últimas semanas foram repletas de gravações do ‘Taskmaster’ de manhã à noite, mas na manhã seguinte ‘O Homem Que Mordeu o Cão’ nunca falhou – e com histórias bizarras que vos terão surpreendido tanto a vocês como a mim”, contou, mostrando-se orgulhoso da namorada.

“A razão porque a máquina nunca parou deve-se a esta shôra de chapéu. Sem que alguma vez eu lhe tivesse pedido ajuda, a Teresa, perante os meus horários de caos, abraçou a tarefa voluntária de se transformar na redação d’O Homem Que Mordeu o Cão’, procurando, investigando e colecionando muitas histórias, todos os dias, numa altura em que eu só as teria se tivesse usado as poucas horas de sono para as procurar”, afirmou.

“Foi ela que desencantou a história do número de telefone do David Lee Roth, os dates from hell da edição de hoje, a saga das caixas de peixe em Heathrow, o pot-pourri casos de serendipitipitipitipity e muitas outras coisas”, acrescentou.

O locutor mostrou-se rendido ao “ritual feliz” de receber histórias nas gravações de “Taskmaster”. “Receber histórias dela nos intervalos das gravações e perceber que havia material do bom, para o ‘Cão’ do dia seguinte, era um ritual feliz. Que sorte grande, por tanta coisa”, rematou.

Nuno Markl passou vários meses a namorar a ilustradora sem revelar a sua identidade, até que, em março, decidiu partilhar uma fotografia de Teresa.