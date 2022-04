Ator Alexandre Ferreira conta como passou a trabalhar assistente de realização: “Fui ficando por aqui”

Alexandre Ferreira contou, esta quinta-feira, 1 de julho, a forma como deixou de trabalhar como ator, passando a ocupar as funções de assistente de realização.

O intérprete é um dos assistentes de realização do programa das manhãs da TVI. Depois de ter perdido espaço e não terem aparecido propostas de trabalho, o ator abraçou um novo desafio.

“Sou ator, ainda me considero. Em 2005 fizemos o ‘Ninguém Como Tu’, depois fiz umas participações, mas foram-se esvaindo”, disse, referindo-se a Sofia Aparício que foi uma das convidadas do matutino. “Felizmente entrei no mercado das locuções de rádio e de televisão”, acrescentou.

“Em 2018 havia uma escola perto da minha casa. Passava lá todos os dias e pensava: há 30 anos que quero ser realizador”, lembrou o ator que acabou por tirar o curso tão desejado.

“Depois tive uma fase de estágio na TVI e fui ficando por aqui”, disse o profissional da estação de Queluz de Baixo aos apresentadores do formato Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Longe do pequeno ecrã e das câmaras de filmar, Alexandre Ferreira aventurou-se como músico ao lançar o seu primeiro álbum, este ano.