Ator Ângelo Torres diagnosticado com esclerose múltipla

Ângelo Torres, ator que integrou o elenco de “A Única Mulher”, foi diagnosticado com esclerose múltipla.

Esta quinta-feira, dia 19 de outubro, Júlia Pinheiro recebeu no seu programa o ator Ângelo Torres, que interpretou “Norberto Venâncio” na novela “A Única Mulher”, da TVI. Durante a conversa, o ator revelou que sofre esclerose múltipla.

“Em março de 2000 comecei a sentir falta de força nas pernas, problemas de coordenação, visão dupla, uma certa névoa no olhar, não conseguia focar bem. Fui para tudo o que é médico, fiz 40 consultas e não se conseguia descobrir o que é que era”, relembrou.

Após uma bateria de exames, o diagnóstico chegou: “esclerose múltipla moderada progressiva”. “A primeira reação é: O que é que é isso? Depois porquê eu, o que é que eu fiz? E aí começa a mentira. Não sei se foi medo, não sei se foi vaidade… O que me leva a mentir não sei”, recordou.

Mesmo no meio profissional, Ângelo escondeu a sua doença. “Comecei a dizer que não gosto para não dizer que não posso. Comecei a ganhar fama de birrento, com a mania que não gosta de fazer as coisas… Mas eu vivo bem com isso, não tenho problemas com isso”, partilhou.

“Cada surto que tivesse no meio de um trabalho, inventava uma desculpa qualquer para poder ir ao hospital”, contou.