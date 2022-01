Ator Carlos Areia celebra 77 anos e despede-se de “Nazaré”

O ator Carlos Areia comemora 77 anos neste último dia do ano. O intérprete pode ser visto na novela da noite da SIC, “Nazaré”, que termina no dia 8 de janeiro.

Carlos Areia está de parabéns. O ator da novela da SIC “Nazaré” chegou, nesta quinta-feira, aos 77 anos, alguns dias antes da trama terminar, a 8 de janeiro, depois de duas temporadas a liderar audiências com as histórias de “Nazaré” (Carolina Loureiro), “Toni” (Afonso Pimentel) ou “Duarte” (José Mata).

Há três dias, foi a vez da namorada e atriz Rosa Bela Soares assinalar os 29 anos, com direito a um bolo de aniversário muito especial.

Carlos Areia começou a trabalhar em televisão em 1981, em “A Tragédia da Rua das Flores”, mas seria com a novela “Vila Faia” ou a série “Homens da Segurança” que se viria a notabilizar junto ao grande público.

Com o virar do século participou em “Malucos do Riso”, “Maré Alta” e ao brilhou ao lado de Alexandra Lencastre e de Virgílio Castelo em “Ana e os Sete”.

Mais recentemente, mostrou o seu trabalho nas novelas “A Herdeira”, “Alma e Coração” e “Nazaré”, além da “sitcom” da SIC “Patrões Fora”.

Carlos Areia notabilizou-se, também, em várias peças de Teatro, quer como ator, quer como encenador.