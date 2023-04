Ator Carlos M. Cunha agradece carinho dos fãs após falecimento do pai

O ator Carlos M. Cunha, o “padre” da novela “Festa é Festa”, recorreu às redes sociais para agradecer o apoio dos fãs após a morte do pai.

Foi na passada quarta-feira, dia 12, que o ator Carlos M. Cunha, o “padre” da novela “Festa é Festa”, partilhou a notícia do falecimento do pai.

Esta sexta-feira, dia 14, o artista, de 61 anos, voltou a recorrer às redes sociais para agradecer, em nome de toda a família, as mensagens de carinho que tem recebido: “Eu, a minha mãe, o meu irmão, meus filhos e netos, meus sobrinhos e toda a restante família, queremos agradecer publicamente todas as mensagens e telefonemas que nos enviaram para nos dar as condolências pela morte do nosso querido Joaquim Jesus Cunha”.

“Agradeço, ainda, todas as manifestações de carinho e admiração pelo meu pai, vindas de todos os quadrantes da sua vida, quer tivesse sido laboral, social, política ou religiosa. Obrigado a todos”, rematou.

Recorde-se que, há poucas semanas, Carlos M. Cunha casou e partilhou a felicidade com os seguidores.