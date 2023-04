Ator Carlos M. Cunha, o “padre” de “Festa é Festa”, chora a morte do pai

O ator Carlos M. Cunha, o “padre” da novela da noite da TVI “Festa é Festa”, está de luto pela morte do pai.

Poucas semanas depois de se ter casado e de ter partilhado, com os seguidores, toda a sua felicidade, o ator Carlos M. Cunha está a chorar a morte do pai. O intérprete, que dá vida ao “padre” da novela da noite da TVI “Festa é Festa”, partilhou a tristeza com os seguidores nas redes sociais.

“Meu querido Pai! Descansa em paz, meu amor. Para todos os seus amigos: o funeral do meu pai realiza se amanhã, quinta feira, pelas 11h na igreja da Azinhaga donde sairá para o cemitério da nossa aldeia”, informou Carlos M. Cunha.

Aos 61 anos, o intérprete é muito acarinhado pelos telespetadores, que acompanham as aventuras do “Padre Isidro” nas noites da TVI. Mas Carlos M. Cunha também se notabilizou no teatro, ao fazer peças de improviso, ao vivo, com o grupo “Comédia à La Carte”, ao lado do apresentador e ator da SIC César Mourão.