Ator Carlos M. Cunha reabre finalmente o bar com atores de “Festa é Festa”

O padre da novela da TVI “Festa é Festa” vai, finalmente, reabrir o bar, depois da fase mais complicada da pandemia. O “Drop” recebe os clientes já nesta sexta-feira.

Há quase dois anos, Carlos M. Cunha, o padre da novela da TVI “Festa é Festa”, teve de fechar o bar em Torres Vedras poucos dias depois da inauguração, por causa da pandemia e, nesta sexta-feira, o ator vai, finalmente, reabrir o espaço aos clientes.

“Pois é, meus amigos, vamos reabrir! Estavam ansiosos, não era?”, começou por escrever nas redes sociais.

“Esta sexta-feira abrimos as portas às 20.00 h para um fim de semana com a chancela do Drop. Abrimos com os nossos ilustres amigos que vocês conhecem tão bem: Bessa e Figueiredo!”

“No dia seguinte, sábado 19, a estreia dos fantásticos The Peorth no nosso bar, que contará com a presença de vários elementos da novela ‘Festa é Festa’, da TVI. É isso que vai ser: uma grande Festa!”, acrescentou.

“Obviamente é obrigatório o uso de mascara e manter o distanciamento social aconselhável”, rematou Carlos M. Cunha.