Ator da TVI Pedro Sousa revê amigos da novela “Nazaré”, da SIC

Um encontro salutar entre a concorrência: Pedro Sousa, ator da TVI, reencontrou-se com os intérpretes da novela da SIC “Nazaré”, com os quais trabalhou no ano passado.

A novidade foi dada pelo veterano ator Carlos Areia: Pedro Sousa, que protagoniza a novela “Quer o Destino”, da TVI, juntou-se numa refeição aos amigos da novela “Nazaré”, da SIC.

Uma forma de o ator matar saudades dos velhos colegas, uma vez que gravou a primeira temporada em “Nazaré”, no papel de “Mateus” e, por estar atualmente na TVI, já não integra a nova temporada da trama protagonizada por Carolina Loureiro.

Na imagem partilhada no Facebook de Carlos Areia aparecem vários atores da novela da noite da SIC, entre eles Tiago Teotónio Pereira, João Maneira, Guilherme Moura, Joana Aguiar e Laura Dutra.

“Ontem, no @solido_restaurante com o melhor serviço e um grupo do caraças! Obrigado a todos”, escreveu Carlos Areia nas redes sociais.