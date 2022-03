Ator de “Crepúsculo” e namorada encontrados mortos

Gregory Tyree Boyce, que ficou conhecido por entrar na saga “Crepúsculo”, e a namorada, Natalie, perderam a vida. Os dois foram encontrados, esta quarta-feira, em casa.

O casal estava a viver em Las Vegas, no Estado Unidos, até ao momento do incidente. De acordo com o E!News, ainda não se sabe a razão da morte do ator, de 30 anos, e da companheira. No entanto, segundo o “Las Vegas Review-Journal”, não terá sido cometido qualquer crime.

“Um primo do Greg acordou e reparou que o carro ainda estava estacionado em frente à casa. Ficou preocupado porque era suposto o Greg estar em Los Angeles. O primo foi procurá-lo e encontrou-os, aos dois”, revelou uma fonte ao E!News.

Apesar de viver naquela cidade do estado de Nevada, o intérprete norte-americano acabava por ir muitas vezes a Los Angeles, na Califórnia, visitar a mãe e filha, de dez anos, que nasceu durante um ex-relacionamento.

No currículo, além da participação em “Crepúsculo”, Gregory Tyree Boyce integrou o elenco de Apocalypse (2018). Neste momento, o ator preparava-se para se aventurar num novo desafio profissional, fora da representação: montar um restaurante.