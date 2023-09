Ator de “Uma Família Muito Moderna” Jesse Tyler Ferguson está em Portugal e maravilhou-se com o Porto

Jesse Tyler Ferguson fez-se acompanhar no nosso país pelo marido, Justin Mikita, e pelo filho, Beckett Mercer Ferguson-Mikita, de três anos.

Mais um dia, mais um famoso que se diverte em Portugal. O ator Jesse Tyler Ferguson, que integra o elenco da conhecida série “Uma Família Muito Moderna”, passou já por várias cidades de norte a sul do país.

O artista fez-se acompanhar do marido, Justin Mikita, e do filho, Beckett Mercer Ferguson-Mikita, de três anos. Nas redes sociais, mostrou-se a passear por Sintra, mas, rapidamente, rumou até à capital. As últimas publicação dão conta que o ator, de 47 anos, esteve, também, no norte do país, Porto e Aveiro.

“Adoramos olhar para a luz do sol, lindo Porto”, escreveu na legenda de uma publicação. Sobre Aveiro, Jesse classificou a cidade como um “sítio muito especial”. “O Justin veio demasiado rápido para o beijo”, brincou, referindo-se ao marido.

Nos últimos tempos, Jason Statham e Janet Jackson passaram, também, por Portugal. Ambos mostraram-se encantados com os recantos do Alentejo.