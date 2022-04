Ator e apresentador Miguel Costa tem uma nova rubrica de piadas (secas) online

O apresentador e ator da SIC Miguel Costa tem uma nova rubrica online: chama-se “Uma Piada Seca por Dia Nem Sabes o Bem Que te Fazia”.

Chama-se “Uma Piada Seca por Dia Nem Sabes o Bem Que Te Fazia!” e, como o próprio nome deixa adivinhar, vai lançar piadas (secas) nas redes sociais e a primeira já está online:

https://www.instagram.com/reel/Cbde0HPl6G2/?utm_medium=copy_link

Miguel Costa é ator e apresentador e sempre teve um enorme gosto pela comédia. Também com o objetivo de proporcionar um momento descontraído e com sentido de humor, o artista decidiu partilhar um momento de humor com todos os que o seguem.