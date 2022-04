Ator e apresentador Rui Unas ganha prémio de influenciador do ano

Rui Unas foi eleito pelos portugueses como Personalidade Cinco Estrelas 2021 na categoria “Influenciadores Digitais”.

O ator, criativo e apresentador, conta com uma carreira de mais de 20 anos, sempre acompanhado pelo seu público nos mais diversos formatos, desde o teatro e cinema, à apresentação de eventos no pequeno ecrã, a dezenas de dobragens em filmes e séries de animação, até à condução de programas de entretenimento e comédia.

É no “podcast” “Maluco Beleza” que entrevista personalidades da sociedade, com conversas caracterizadas pela liberdade e descontração. Por lá, passaram nomes de maior destaque de todas as áreas desde o desporto, à medicina, política, literatura, televisão, mundo artístico, entre outros.

Entretanto, o ator estreou esta 4ª feira, 2 dezembro a série “Crónica dos Bons Malandros” na RTP e está em gravações para a próxima novela da SIC.

O Prémio Cinco Estrelas tem como finalidade ajudar os consumidores a identificar o que de melhor existe no mercado, seja marcas, produtos e serviços, tal como eleger as personalidades que mais se destacam.

Os Prémios Cinco Estrelas 2021 serão entregues a 21 de janeiro 2021, num evento digital.

Nas redes sociais, Rui Unas tem 800 mil seguidores no Instagram, 897 mil no Facebook e 315 mil no Tik Tok.