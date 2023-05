Ator e repórter Miguel Costa está a caminho de Fátima

A poucos dias do 13 de maio, o ator e repórter da SIC Miguel Costa está a caminho do Santuário de Fátima.

Na pele de peregrino. Habituado a dar vida a centenas de personagens, nas novelas, e de fazer, também, reportagem para a SIC, Miguel Costa vive uma experiência diferente do habitual, com o caminho, a pé, até Fátima, poucos dias antes das celebrações do dia 13 de maio.

“Uma vez peregrino, peregrino para sempre. O Caminho começa hoje para mim”, escreveu o comunicador nas redes sociais.

“São mais ou menos 190 quilómetros até Fátima, a partir de Viseu. Chegaremos sexta-feira”, informou os fãs e seguidores.

Mas o ator e repórter não foi sozinho nesta jornada de Fé: a acompanhar Miguel Costa esteve uma equipa do “Alô Portugal”, o programa das madrugadas da SIC apresentado por Ana Marques e José Figueiras.

“Por mais palavras que tente encontrar para descrever o Caminho, ficarão sempre aquém daquilo que é. Bom Caminho a todos os peregrinos”, rematou Miguel Costa.