Ator Fredy Costa lança-se na apresentação de programa de moda

Fredy Costa tem um novo desafio profissional: o ator é o apresentador do programa de moda “Tá On!”, patrocinado pela marca Seaside.

Deu nas vistas como padre – que acaba por sofrer um ataque cardíaco no fim -, em “Terra Brava”, na SIC e, depois da representação, Fredy Costa tem um novo desafio… na apresentação.

A paixão do intérprete por calçado e pela comunicação levaram-no a criar o projeto de moda “Tá On” onde, com leveza e irreverência, ensina a criar “looks” com o tipo de calçado perfeito, para todas as ocasiões.

Fredy Costa, um verdadeiro aficionado por calçado e com uma coleção com mais de 100 pares, não só vai sugerir como experimentar todos os “looks”, ao longo de 12 episódios.

Alguns episódios já estão disponíveis nas suas redes sociais, tal como no IGTV e Youtube da Seaside, parceiro principal desta ideia do ator e modelo.

Fredy Costa, 40 anos, iniciou a sua carreira como modelo, tendo dado a cara por diversas marcas internacionais. É também conhecido pelo seu espírito empreendedor e desde sempre que se empenhou em criar os seus próprios projetos. Já lançou a sua marca de “underwear” e uma linha de “t-shirts”.