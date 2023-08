Ator Gonçalo Diniz ruma para a Argentina em trabalho

Gonçalo Diniz embarcou numa nova aventura. Em direção à América Latina, o ator pousou na Argentina em trabalho.

“Quem corre por gosto não cansa” e Gonçalo Diniz incorporou o ditado. O ator embarcou em direção a uma nova aventura: trabalhar no exterior, lá do outro lado do oceano.

Nas redes sociais, Gonçalo Diniz contou a boa-nova aos seus seguidores, enquanto seguiu para o seu destino: Argentina.

“Aqui vou eu de novo. Cada vez mais cedo. Quem é que inventa voos às 5 horas da manhã? Para estar no aeroporto duas horas antes é só fazer as contas… E a sair de Sintra!”, começou por escrever nas redes sociais.

“Mas como quem corre por gosto não cansa… Bora lá Argentina. E como não podia deixar de ser, sempre o último a entrar no avião”, acrescentou na legenda da publicação. Nas “hashtags”, o ator ainda colocou “Trabalho Internacional”.

Na caixa de comentários, a mulher do ator e apresentadora da SIC, Sofia Cerveira, deixou um desejo de boa sorte ao marido. “Vai com tudo, meu amor. Mais um mega desafio profissional! Muito orgulho em ti. Amo-te”, comentou.

Gonçalo Diniz celebrou o aniversário no passado mês de maio, completando 51 anos, com direito a uma grande festa.