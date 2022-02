Ator Graciano Dias de luto pela morte da avó

O ator da TVI Graciano Dias está a chorar a morte da avó. O intérprete de “Amar Demais” publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

Graciano Dias está de luto pela morte da avó. O protagonista da novela da TVI “Amar Demais” perdeu a familiar nesta quarta-feira e lamentou o falecimento nas redes sociais.

“És tão grande que não cabes em todas as palavras. És tão forte que construíste castelo ao pé das rochas. És tão trabalhadora que me ensinaste que não existe cansaço. És tão inspiradora que para te acompanhar teria que saber voar. És tão mulher que pareces todas”, começou por partilhar o ator no perfil de Instagram.

“És tão determinada que foste embora a correr para ninguém dar por ti. És a super avozinha. Agora dorme e fica descansada que se chegar tarde não faço baralho para não te acordar. Amo-te muito avó”, concluiu Graciano Dias.

A atriz Ana Varela, que faz par romântico com Graciano Dias na ficção, foi das primeiras atrizes a dar as condolências: “Um beijo no teu coração”.