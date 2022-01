Ator da saga “Harry Potter” morreu aos 54 anos

Paul Ritter, que integrou o elenco da saga cinematográfica “Harry Potter”, morreu aos 54 anos, enquanto lutava contra um tumor cerebral.

O intérprete perdeu a vida em casa quando estava rodeado pela mulher e filhos, de acordo com a informação avançada pelo jornal britânico “The Guardian”, que cita o agente do artista.

“É com grande tristeza que podemos confirmar que Paul Ritter faleceu na noite passada. Ele morreu pacificamente em casa com a mulher, Polly, e os filhos, Frank e Noah, ao lado. Tinha 54 anos e sofria de um tumor no cérebro”, disse o agente de Paul Ritter.

Além da participação no universo de “Harry Potter”, o ator britânico destacou-se, ainda, por integrar o elenco da série “The Friday Night Dinner” (2011-2016) e a minissérie “Chernobyl” (2019).