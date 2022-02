Ator do universo “Harry Potter” vai ser pai pela primeira vez

Rupert Grint, que deu vida a Ron Wesley na saga cinematográfica de “Harry Potter”, anunciou que vai ser pai pela primeira vez. O bebé é fruto da relação entre o ator e Georgia Groome.

Depois de ter deixado as suspeitas no ar de que estariam à espera do primeiro filho em comum, por Georgia, de 28 anos, ter aparecido com uma “barriguinha” em público, eis que surge agora a confirmação por parte do intérprete, de 31.

“Estão felizes em anunciar que estão à espera de um bebé e pedem, por favor, por privacidade durante este período”, afirmou um representante do ator, num comunicado enviado às redações.

Recorde-se que o casal começou a namorar em 2011. Rupert Grint e Georgia Groome optaram desde muito cedo por levar uma vida mais pacata e longe das luzes da ribalta.

