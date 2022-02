Ator Henri Castelli operado após ter sido alvo de “agressões cobardes”

Henri Castelli foi operado à boca depois de ter sido alvo de agressões na noite da passagem de ano quando estava com uns amigos.

O ator brasileiro foi hospitalizado e tratado pelos médicos. No perfil de Instagram, o intérprete explicou que foi assistido devido a um conjunto de “agressões cobardes” de que foi alvo.

“Como contei no stories, esse é o resultado das agressões cobardes que sofri. Jamais imaginei passar por uma situação dessas na vida, ver a minha boca amarrada e me submeter a uma cirurgia que exigiu anestesia geral, ainda mais por conta de uma violência desmedida, irracional, que por pouco não causou sequelas mais graves”, explicou.

De seguida, Henri Castelli agradeceu o apoio que tem recebido dos admiradores: “Agradeço o carinho e as orações que já recebi e que certamente receberei de vocês, que tanto amo. Meu desejo é que tenhamos mais amor ao próximo e que seja feita justiça, que todos os agressores sejam devidamente punidos”.

No final, o intérprete realçou ainda o trabalho dos profissionais de saúde: “Agradeço o carinho e a fiel amizade da minha assessora, da minha dentista e do meu advogado. Um grande beijo para vocês!”.

No InstaStories, ferramenta do Instagram, o ator já tinha revelado que ficou com a mandíbula fraturada após ter sido agredido por um grupo. “Fui puxado pelas costas e pescoço e atirado ao chão”, contou.