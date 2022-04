Ator Isaac Alfaiate lança marca de roupa de fitness feminino

Isaac Alfaiate, em conjunto com a sua namorada e “personal trainer” Inês Abrantes, acabou de lançar a “ponto no i”, uma marca de vestuário de fitness para mulheres.

Com apenas uma semana no mercado, a “ponto no i” já conseguiu vender mais de 50 por cento da coleção.

Esta linha demorou cerca de oito meses a ser desenvolvida, porque toda a coleção foi submetida a rigorosos testes. Assim, as peças estão adaptadas a todos os tipos de exercício físico.

Esta ideia surge na vontade de os dois fundirem as suas áreas de trabalho numa só, aliando a Moda ao exercício físico, criando peças únicas, que tanto podem ser usadas em contexto urbano como desportivo.

A imagem de marca são os círculos que significam cada ponto, em cada i. O objetivo é que os modelos marquem a diferença.

Cada um apresenta um estampado com um padrão circular, quer num bolso, quer numa alça ou numa lateral, fazendo assim com que cada peça seja única e marcada por uma assimetria.

O embalamento e o envio de todas as peças são feitos com materiais sustentáveis.