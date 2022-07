Ator Jason Momoa sofre acidente de carro aparatoso

Jason Momoa sofreu um acidente perto de Calabasas, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma moto chocou com o carro em que o ator seguia.

O sinistro aconteceu este domingo, 24 de julho, quando o intérprete, que se celebrizou com o filme “Aquaman”, seguia viagem, tal como revelou o site “Hollywood Life”, que teve acesso ao relatório das autoridades.

O motard Vitaliy Avagimyan terá surgido na direção contrária ao artista na estrada e, ao ultrapassar as linhas amarelas que delimitam a via, acabou por embater com a sua viatura no lado esquerdo do carro conduzido por Jason Momoa.

De acordo com a Imprensa internacional, o ator saiu ileso do acidente e conseguiu ajudar Vitaliy Avagimyan, que foi transportado para o hospital com ferimentos leves. O motivo do sinistro está a ser investigado.

Além de “Aquaman”, o ator também integra o elenco do novo projeto do universo “Velocidade Furiosa”. As filmagens de “Fast X” passaram pelo norte de Portugal, nomeadamente em Vouzela, Viseu.

Deste elenco também fazem parte a atriz portuguesa Daniela Melchior, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Ludacris, entre outros.