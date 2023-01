Ator Jeremy Renner partiu 30 ossos no acidente com limpa-neves

Depois de ter sido hospitalizado na sequência de um acidente com um limpa-neves, o ator Jeremy Renner referiu que partiu 30 ossos.

Jeremy Renner tem atualizado os fãs, a partir do hospital, depois do acidente com um limpa-neves junto à sua casa, nos Estados Unidos. Agora, o intérprete do universo Marvel conta que partiu 30 ossos.

“Manhã de trabalho, resoluções, tudo mudou neste início de ano. Fui afastado da minha família pela tragédia, mas estou focado para entrar em ação. Quero agradecer a toda a gente pelas mensagens”, começou por referir Jeremy Renner nas redes sociais.

“Estes 30 ossos partidos irão curar-se e ficar mais fortes, tal como o amor e o elo com a família e os amigos”, acrescentou o intérprete no perfil de Instagram, como legenda de uma imagem na qual se mostra a fazer fisioterapia.