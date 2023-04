Ator Jeremy Renner revela quais os objetivos cumpridos após o acidente

Após mais de 30 ossos partidos devido a um atropelamento por um limpa-neves, no início deste ano, o ator Jeremy Renner mostra-se cada vez melhor e até brinca com a situação falando em objetivos alcançados.

O intérprete dos filmes de Hollywood marcou presença no programa do apresentador Jimmy Kimmel e revelou algumas das façanhas realizadas depois do acidente, no qual foi atropelado por um limpa-neves.

O herói da Marvel contou assim que uma das metas era o emagrecimento, objetivo conseguido com a perda de cerca de nove quilos desde o período em que esteve internado. “Foi uma espécie de resolução de Ano Novo”, referiu em tom de brincadeira.

O ator confessou ainda que outra das suas conquistas foi ter conseguido deixar de fumar: “Eu parei de fumar. Não voltei a pegar num cigarro desde então. Esta é a forma mais fácil de largar o tabaco”, ironizou.

“Eu nem podia imaginar não parar de fumar. Eu seria uma verdadeira ruína de ser humano [se não tivesse parado de fumar]. Mas como quase me matei [no acidente com o limpa-neves], nem pensei em fumar. Por isso, foi fácil”, afirmou também.