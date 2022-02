Ator João Baptista acusado de agressões à ex-namorada

João Baptista vai a tribunal responder por um crime de violência doméstica, alegadamente praticado contra a ex-namorada, Dina Kelly.

A notícia é capa da “TV 7 Dias” desta sexta-feira. Segundo a revista semanal, o Ministério Público acompanhou a acusação da esteticista, que se queixa de violência doméstica.

Ainda de acordo com a publicação de Televisão, no despacho da acusação o Ministério Público considera que o ator da novela da SIC “Amor, Amor” “agiu com o propósito de molestar a saúde física e psíquica da sua namorada” (…) “de a humilhar” (…) “com desprezo pela sua dignidade pessoal”.

Recorde-se que, recentemente, João Baptista esteve a gravar para a RTP1 a novela de verão “Pôr do Sol”. Em entrevista à N-TV durante umas filmagens no bairro da Madragoa, em Lisboa, o ator confessou que a filha, Maria Clara, de dois anos, o fez “amadurecer”.