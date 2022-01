Ator João Catarré chora a morte da mãe aos 67 anos

João Catarré está a viver dias de difíceis depois da morte da sua mãe, Isilda Catarré, que tinha 67 anos. As cerimónias fúnebres já aconteceram.

O ator, de 41 anos, chora a morte da progenitora que, segundo a revista “Nova Gente”, já estava doente há algum tempo e internada num hospital.

A mesma revista adiantou que as cerimónias fúnebres da mãe do intérprete da SIC aconteceu este sábado, 22 de janeiro, em Vale de Feiteira, Portalegre. Também o pai, Francisco, e a irmã, Ema, marcaram presença.

O último projeto em que João Catarré esteve envolvido foi “Amor, Amor”, da SIC. No final das gravações da sua personagem, o ator despediu-se dos colegas de elenco nas redes sociais.

“Acabei as gravações e já estou aqui a despedir-me do meu ‘Luís Fernandes’! Esta foi a última cena! Foi maravilhoso este final com a família Fernandes, com quem tanto aprendi e me diverti”, escreveu, na altura.

Além de João Catarré, também fazem parte deste elenco Filipa Nascimento, Ricardo Pereira, Joana Aguiar, Joana Santos, Ivo Lucas, Maria João Bastos, Luísa Cruz, entre outros. Atualmente, está a ser emitida a segunda temporada da novela.