Ator João Lamoza revela que teve de recorrer às urgências do IPO

A lutar contra um cancro nos testículos, João Lamoza recorreu ao seu perfil de Instagram para confessar que precisou de ir às urgências do Instituto Português de Oncologia (IPO).

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que o ex-ator da série juvenil da TVI “Morangos com Açúcar” partilhou a informação.

“O meu sistema imunitário resolveu abandonar o grupo. Talvez para me ensinar o quão importante ele é e para me dizer que o ritmo nem sempre é o que queremos! Um dia de cada vez!”, escreveu.

Mais tarde, João Lamoza partilhou um outro “story”: “Mas sinto-vos desse lado”, escreveu, numa mensagem acompanhada por dois emojis.