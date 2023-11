Ator João Maria Pinto revela que tentou pôr fim à vida duas vezes

Esta quarta-feira, Manuel Luís Goucha recebeu como convidado o ator João Maria Pinto, que falou sobre a depressão que sofreu e as tentativas de suicídio.

O ator João Maria Pinto foi o convidado de Manuel Luís Goucha, esta quarta-feira, 8 de novembro, no programa das tardes da TVI. Durante a conversa com o apresentador, o intérprete recordou a grave depressão com a qual foi diagnosticado, que se devia a uma massa no cérebro – uma malformação arteriovenosa – o que o levou a ser operado à cabeça.

Durante esse período complicado da sua vida, João Maria Pinto revelou ter chegado a tentar suicidar-se.

“Foi um martírio, porque eu entrei em depressão cada vez mais profunda, profunda e não sabia porquê. Tive uma convulsão, fui operado e esse mundo esquisito, negro, desapareceu. Eu tentei duas vezes o suicídio, porque é desesperante um gajo chegar ao ponto de não ver nada”, contou.

O ator ainda disse que “estava num enorme grau de desespero”, mas que, após a operação, “desapareceu tudo”.