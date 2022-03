Ator José Carlos Pereira junta-se a médico dos famosos

O intérprete e médico vai trabalhar com Ângelo Rebelo, conhecido por ter muitos clientes famosos na área da estética. Zeca segue, desta maneira, um sonho antigo.

Mais um desafio na área clínica para José Carlos Pereira: depois de fazer as urgências no Hospital de Torres Vedras, o ator de “Golpe de Sorte” (SIC) é o novo reforço da clínica do médico dos famosos Ângelo Rebelo.

Médico licenciado pela Nova Medical School of Medicine e pós-graduado em Medicina Estética e Anti-Aging pela Universidade Alcalá de Madrid, José Carlos Pereira tem um novo desafio, depois de trabalhar em outras clínicas.