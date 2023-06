Ator Julian Sands encontrado morto, após cinco meses desaparecido

Julian Sands foi encontrado morto por montanhistas. O ator britânico estava desaparecido desde janeiro.

Esta terça-feira, dia 27 de junho, foi confirmada, pelas autoridades norte-americanas, a morte do ator britânico Julian Sands.

O intérprete desapareceu há cerca de cinco meses, em janeiro, enquanto realizava uma caminhada num trilho no Monte Baldy, a norte de Los Angeles, na Califórnia. Os restos humanos foram encontrados por montanhistas no sábado, 24, na mesma zona onde Sands desapareceu.

Após análises clínicas, foi confirmando que o corpo que foi encontrado correspondia ao do ator. Contudo, as causas da morte ainda são desconhecidas e estão sob investigação.

A zona e o percurso da trilha onde Sands desapareceu são considerados perigosos, até para pessoas experientes. Após o seu desaparecimento, e com outros alertas de pessoas desaparecidas, equipas de voluntários e profissionais fizeram buscas até este mês.

O ator britânico ficou mais conhecido por participar em filmes como “Quarto Com Vista Sobre A Cidade”, “Warlock” e “Morrer em Las Vegas”. Recentemente, tinha participado na série da Netflix “What/If”.

Julian Sands, natural de Yorkshire, deixa a esposa, Eugenia Citkowitz, e as filhas, Imogen Morley, de 26 anos, e Natalya Morley, de 23. O ator tinha mais um filho, de 37 anos, resultado do casamento anterior com a jornalista da BBC Sarah Sands.