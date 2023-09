Ator Kayky Brito luta pela vida após ser atropelado

Kayky Brito, ator brasileiro de 34 anos, está a lutar pela vida, após ter sido atropelado por um motorista de TVDE no Rio de Janeiro.

O ator brasileiro Kayky Brito, de 34 anos, foi brutalmente atropelado e encontra-se no hospital a lutar pela vida, após ter sofrido vários traumatismos corporais. O acidente aconteceu na madrugada de sábado, 2 de setembro, no Rio de Janeiro, quando Kayky estava a conviver com uns amigos, junto de um quiosque, e deslocou-se até ao carro que estava estacionado do outro lado da estrada.

Um motorista de TVDE acabou por atropelar o intérprete que participou em várias telenovelas da Globo, como “Chocolate com Pimenta” ou “Cobras & Lagartos”. Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira, o responsável pelo crime não estava alcoolizado.

Num comunicado, divulgado pela assessoria de imprensa do ator, é possível perceber que Kayky está “internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo”. O artista está no CTI (Centro de Terapia Intensiva) e o quadro está “estável”.