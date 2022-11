Ator Lourenço Ortigão viaja até Israel para apoiar o SL Benfica

Lourenço Ortigão viajou até Israel com o seu irmão, Duarte. O ator e o familiar mostraram-se com uma camisola do SL Benfica vestida.

O ator, de 33 anos, encontra-se por estes dias em território israelita com o irmão. No dia em que o SL Benfica joga naquele país para a Liga dos Campeões (UEFA), o ator demonstrou o seu apoio nas redes sociais.

“Dois irmãos em Tel Aviv a mostrar o manto dourado”, escreveu, numa fotografia em que aparece ao lado do irmão.

O intérprete, que integra o elenco da novela “Por ti”, da SIC, é um seguidor dos encarnados, tal como se pode comprovar pelo perfil de Instagram. O artista partilha vários momentos a apoiar o SL Benfica.