Ator Marco Costa já é pai

Marco Costa foi pai pela segunda vez. A mulher do ator, Tânia Bernardo, deu à luz esta segunda-feira, dia 20 de janeiro.

A novidade foi anunciada pelo próprio ator, na conta oficial de Instagram. Francisco, o primeiro filho em comum do casal, nasceu no início da manhã e já foram partilhou a primeira foto do recém-nascido.

“E eram 8h47 da manhã quando deixamos de ser um casal e passamos a ser uma família. Bem vindo Francisco”, afirmou Marco Costa na descrição da publicação.

Recorde-se que Marco Costa e Tânia Bernardo estão juntos desde 2018. O ator também é pai de Luca, de nove anos, que vive na Finlândia com a mãe.