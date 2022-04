Ator Martinho Silva há dois meses fora dos palcos

Martinho Silva está, já, há dois meses fora dos palcos, devido à pandemia. O ator prepara-se para apresentar a peça “Perfeitos Desconhecidos”.

A pandemia tem condicionado o País, em particular a Cultura, com muitos espetáculos adiados e Martinho Silva revelou publicamente que está há dois meses para apresentar nos palcos a peça “Perfeitos Desconhecidos”, que junta ainda no elenco Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Samuel Alves e Sara Barradas.