Ator Pedro Barroso sofre grave acidente de viação

O ator Pedro Barroso sofreu um grave acidente de viação e foi conduzido para o hospital mais próximo sem sentidos.

Um grande susto: Pedro Barroso, ator, seguia com outras pessoas no carro, quando sofreu um grande acidente.

“Um choque frontal, numa curva sem visibilidade, a um minuto de casa, onde ninguém teve culpa”, começou por descrever o intérprete.

“(… a tentar proteger os passageiros, fui projetado e bati com a parte lateral da cabeça no vidro do carro. Os airbags não dispararam e o embate da minha cabeça foi grande, o que fez com que perdesse os sentidos”, acrescentou Pedro Barroso.

O ator acordou, no hospital, “já com todos os exames feitos”, e, conta, a primeira preocupação “foi saber que todos os envolvidos no acidente estavam bem”.

Mais tarde, apercebeu-se da tragédia: “O pior podia ter mesmo acontecido”, rematou Pedro Barroso, que destacou “como é frágil a vida”.

Recorde-se que o ator é pai de Santiago, de apenas um ano de idade.