Ator Pedro Carvalho maquilhado pelas sobrinhas em direto

Pedro Carvalho foi maquilhado pelas sobrinhas Maria e Inês, durante a entrevista com a apresentadora Júlia Pinheiro no programa “Júlia”, da SIC.

O ator esteve a viver durante alguns anos no Brasil, onde participou em diversos projetos de ficção. Agora, o intérprete está de regresso a Portugal para integrar a nova novela da SIC “Amor, Amor”.

À conversa com a apresentadora Júlia Pinheiro, Pedro Carvalho falou sobre a vida pessoal e os fins de semana que passa na casa da sua irmã Joana Miranda a ser maquilhado pelas suas sobrinhas Maria e Inês.

“Ele chega, ficam felizes da vida, fecham-se no quarto e dizem para me ir embora”, contou a irmã do ator, referindo que Pedro Carvalho é um tio “muito presente”.

Durante a conversa, com um estojo de maquilhagem à mão, Maria e Inês aproveitaram para maquilhar o tio, em direto, a convite de Júlia Pinheiro.