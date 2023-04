Ator Pedro Granger estreia-se a cantar fado

O ator Pedro Granger tem um novo desafio e vai estrear-se a cantar o fado numa parceria com a intérprete Katia Guerreiro.

Depois de ter comentado o recente Festival da Canção, da RTP1, Pedro Granger aceitou um novo desafio: vai cantar o fado, ao lado de Katia Guerreiro.

“Porque nem só de representação vive um artista, hoje estreio-me nas lides do fado com a querida @katia_guerreiro, num fado interpretado, escrito e composto pelos dois, com muito coração à mistura”, disse o ator no Instagram.

“Pensei muito antes de me arriscar nesta nova etapa da minha vida pessoal e profissional, mas um artista que não arrisca é um artista que cria e vive muito pouco”.

“Espero que gostem, e vemo-nos por aí já no próximo concerto e obrigado Katia por me amadrinhares neste novo capítulo da minha vida”, rematou Pedro Granger.

A artista respondeu: “Está tão lindo! Sinto-me muito honrada por me teres escolhido para um passo tão importante na tua vida! Aqui para ti, sempre!”