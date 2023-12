Ator Pedro Sousa faz surf no Sri Lanka: “Água do mar a 29,5 graus”

Depois de gravar a novela “Queridos Papás”, o ator Pedro Sousa rumou ao Sri Lanka para alguns dias de surf.

Amante do surf há muitos anos, Pedro Sousa escolheu o Sri Lanka nos últimos dias para a prática da modalidade, depois de ter gravado a novela da TVI “Queridos Papás”.

“The team! Esta foi a família que me acolheu (e que bem que me acolheu!) durante a minha estadia em Ahangama”, escreveu o intérprete nas redes sociais.

“Obrigado @alexandregrilo pela recepção! Se quiserem aprender a fazer surf, não há melhor lugar no mundo do que o @lapointcamps no Sri Lanka. Água do mar a 29,5 graus e ondas muito acessíveis para quem está a começar”.

“Para quem não está a começar também tem muitas ondas para explorar e até vários @lapointcamps pelo mundo fora. Bohoma stuti, my brothers!”, rematou Pedro Sousa.