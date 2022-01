Ator Ricardo de Sá recorda amizade com Pedro Sousa

Ricardo de Sá recordou, na tarde desta sexta-feira, a amizade com outro intérprete, Pedro Sousa, que dura há vários anos, desde os “Morangos com Açúcar”.

Uma amizade com muitos anos e sempre na TVI. Ricardo de Sá reencontrou Pedro Sousa e os dois atores lembraram o convício. No perfil de Instagram, o inesquecível “Leo” dos “Morangos com Açúcar”, elogiou o amigo, que conhece desde a série. Os dois estão, agora, novamente juntos em “Para Sempre”.

“Vamos dar os parabéns ao @pedrosousa__ ele merece!”, começou por referir Ricardo de Sá no perfil de Instagram.

“Gosto muito dele e desde que regressei a esta casa que tem estado lá para mim desde a primeira reunião e o primeiro ensaio sempre atento e divertido”.

“Trabalhámos juntos nos ‘Morangos’ há muitos anos e agora a vida voltou-nos a cruzar nas gravações desta nova novela ‘Para Sempre’”, acrescentou Ricardo de Sá.

“Adoro os nossos momentos de backstage nas gravações e sinto que és um bom amigo, embora lá equipa”, rematou.