Ator Russell Brand acusado de violação e agressão sexual

Quatro mulheres dizem ter sido sexualmente agredidas por Russell Brand. O ator nega as alegações.

Russell Brand está a enfrentar queixas e acusações de violação e agressão sexual por quatro mulheres, que dizem ter sido vítimas do ator. Segundo a investigação conjunta dos jornais “The Sunday Times e “The Times”, e do programa de TV “Channel 4 Dispatches”, as alegações terão acontecido num período de sete anos, entre 2006 e 2013.

As acusações ao comediante envolvem casos de violação, agressão sexual e abuso emocional. Uma das mulheres contou ao “The Sunday Times” que foi vítima de violação na casa do ator.

O jornal avança ainda com a história de uma outra mulher que foi vítima de abuso sexual. Russell Brand ter-lhe-á dito que iria utilizar meios judiciais contra ela caso contasse a alguém o ocorrido.

Num vídeo publicado na sexta-feira, 15, o ator negou as “acusações criminosas muito sérias”. O comediante refere que houve um tempo em que era “promíscuo”, mas que sempre teve relações consensuais. “Durante esse tempo de promiscuidade, as relações que eu tive foram sempre consensuais. Fui sempre transparente sobre elas – talvez demasiado transparente – e agora também estou a sê-lo”, afirma no vídeo.