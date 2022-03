Ator Ruy de Carvalho já sabe o resultado a novo teste à Covid-19

O intérprete da novela da SIC “Nazaré” esteve de quarentena em casa depois de ter contactado com uma pessoa infetada com o novo Coronavírus, mas os repetidos testes deram negativo.

Ruy de Carvalho pode respirar de alívio. Depois de ter estado em quarentena em casa, na sequência de ter contactado com uma pessoa com Covid-19 – o que o levou a faltar a uma audiência com o Presidente da República sobre os apoios do Estado às Artes -, o ator anunciou, na manhã desta quarta-feira, no Facebook que está tudo bem.

“Bom dia. É só para dizer que está tudo bem”, começou por descansar os fãs nas redes sociais. “Fiz novos testes e está tudo negativo. Estive perto de alguém que estava positivo,

mas não apanhei nada. Um grande abraço”, concluiu o veterano ator.