Ator da SIC testa positivo à Covid-19 e fica preso num hotel na Madeira

Afonso Lopes testou positivo à Covid-19 quando estava a passar uns dias de férias na Madeira. Por agora, o ator da SIC está isolado no quarto de um hotel.

O intérprete, que integra o elenco da novela “Terra Brava”, do terceiro canal, começou a ter sintomas como dores de cabeça, enjoos, cansaço e febre de forma gradual, sem dar muita importância ao vírus.

“Às vezes precisamos de sentir na pele para levar a sério”, confessou Afonso Lopes em conversa com João Baião e Diana Chaves, por videochamada, no programa da manhãs “Casa Feliz”.

“Não é uma brincadeira, é preciso ter cuidado, os sintomas não são fáceis”, disse o ator, depois de aconselhar as pessoas que estiverem doentes a beber muita água e a tomar vitaminas.

O profissional da SIC não esteve a tomar qualquer medicação para tratar os sintomas, apenas paracetamol para as dores de cabeça.

Quanto à forma como contraiu o novo coronavírus, Afonso Lopes sabe que existiu uma miúda com quem fez uma audição que também está infetada. Contudo, não sabe quem infetou quem.

No perfil de Instagram, Afonso Lopes já tinha revelado que tem estado a sentir-se como se tivesse numa prisão. “Achei que ia conseguir encarar isto com mais facilidade, mas cada dia que passa é mais difícil. É difícil estar sozinho porque não tenho como me distrair, como lidar ou resolver os problemas, como estar com as pessoas de quem gosto. Como estar com qualquer pessoa, na verdade”, confessou.

O consolo do intérprete tem sido as chamadas que recebe todos os dias de amigos e familiares. “Criei uma rotina para não perder o foco e tenho feito tudo para ver se tiro este bicho dentro de mim”, adiantou.

Seguiu-se o conselho para os seguidores: “Este desabafo serve para alertar todos para terem cuidado e também para dar força às pessoas que estão internadas nos hospitais e às pessoas que se sentem sozinhas”.

No final, o artista agradeceu aos médicos, enfermeiros e auxiliares que têm tratado de si e trabalhado para combater esta pandemia.

“Um grande obrigado aos profissionais de saúde pelo esforço e dedicação e obrigado também ao Governo Regional da Madeira e ao Grupo Pestana por tratarem de mim, e dos que estão na minha situação, com todos os cuidados e por estarem sempre disponíveis”, concluiu, apelando às pessoas que brincam com a Covid-19 “para terem mais cuidado e aplicarem as medidas de segurança”.

