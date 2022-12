Ator Thiago Rodrigues foi assaltado e agredido à saída de um bar

Thiago Rodrigues, ator brasileiro que integra o elenco da trama “Quero é Viver”, na TVI, foi agredido e assaltado à porta de um bar.

De acordo com a imprensa brasileira, o intérprete foi roubado e agredido por cinco indivíduos no passado sábado, 10 de dezembro. De acordo com a imprensa, Thiago Rodrigues encontrava-se num bar na zona Sul do Rio de Janeiro, Brasil.

As notícias revelam ainda que o artista ficou sem telemóvel e inconsciente por várias horas. Thiago Rodrigues terá acordado de manhã enquanto recebia assistência na rua. Fontes revelaram ainda que o ator tentou fugir mas não conseguiu.

Recorde-se que Thiago Rodrigues participou ainda em novelas como “Prisioneira” e “Valor da Vida”, ambas na TVI.