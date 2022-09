Ator Timothée Chalamet mostra-se ao lado do treinador José Mourinho

Timothée Chamalet encontrou-se, esta terça-feira, 30 de agosto, com o treinador José Mourinho depois do encontro entre a Roma e o Monza para a primeira liga italiana de futebol.

O ator, de 26 anos, partilhou, no perfil da rede social Instagram, uma fotografia do momento em que conheceu o treinador português, mostrando-se um admirador do técnico.

“Com o ‘Special One’”, escreveu o intérprete no InstaStories.

Também a Roma publicou no perfil de Instagram uma imagem do ator ao lado do treinador da equipa principal. O encontro entre os dois ocorreu no final da partida em que a Roma venceu por 3-0 o Monza.