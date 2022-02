Ator da Disney acusa Will Smith de abusos sexuais

Orlando Brown contou publicamente, através de um vídeo que se tornou viral na Internet, que quando era criança terá sido vítima de abusos sexuais por parte de Will Smith.

O intérprete, que integrou o elenco da série infantil da Disney “Raven” (2003 -2007), alegou que o colega de profissão o violou e que fez o mesmo a algumas pessoas da sua família.

“Violaste-me quando era criança e ainda tentas livrar-te disso! Como assim? Sempre que te vejo quero cortar-te o pescoço”, atirou Orlando Brown, que no vídeo surge visivelmente alterado.

Durante as imagens, depois de afirmar várias vezes que o ataca na próxima vez que o vir, chegando mesmo a mostrar uma faca de cozinha, o ator garantiu ainda que Michael Jackson terá ajudado Will Smith para que as coisas acontecessem.

Os problemas de Orlando Brown com as drogas são do conhecimento público. Recorde-se que, em 2018, o ator foi detido pela polícia por ter consigo crack.